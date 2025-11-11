Obstáculos y apoyo: Natalia Martinez enfrenta desafíos con su familia a su lado





Entre los cinco y seis años, Natalia Martinez admiraba a sus dos hermanos mayores, que jugaban al baloncesto. Lo que comenzó como partidos de dos contra dos con sus hermanos y su padre pronto se convirtió en algo más.

En la familia mexicano-estadounidense Martinez, el baloncesto era el deporte principal.

Como una joven latina en un deporte dominado por hombres, Martinez creció con la mentalidad de darlo todo. Con su determinación por alcanzar el sueño de convertirse en atleta de División I, se enfrentó a obstáculos que le ayudaron a formar quién es dentro y fuera de la cancha.

Su hermano mayor, Ruben Martinez, admiraba la madurez de su hermana desde que era pequeña.

“Muy disciplinada”, dijo Ruben. “Se notaba que era un poco diferente a los demás en el baloncesto. Tenía el talento, pero su ética de trabajo destacaba muchísimo”.

Su madre, Anabel Ramirez Martinez, notó esa competitividad desde el principio. Jugar baloncesto fuera de la casa con sus hermanos nunca fue fácil. Ellos se lo ponían difícil, pero ella no se rindió.

Durante la primaria, los padres de Martinez la inscribieron en una Organización Juvenil Católica (CYO), donde jugaba baloncesto con niñas de su edad. Una vez que Martinez entró en el programa juvenil, destacó rápidamente y pasó a jugar contra niñas mayores.

Martinez no se enamoró verdaderamente del deporte hasta tercer grado, cuando ganó un campeonato de la CYO.

Dentro de la familia Martinez, el término ‘a medias’ (half-a**ed) siempre ha sido un recordatorio de dar el máximo esfuerzo, no solo una parte.

“Viví con mis abuelos por un tiempo, así que los vi trabajar duro”, dijo Martinez. “Crecí y era como: ‘No vas a hacer nada a medias, lo vas a hacer bien y lo vas a hacer lo mejor que puedas’. Crecer con esa mentalidad me ayudó mucho a jugar deportes. Por ejemplo, mi determinación, mi ética de trabajo”.

Lo que comenzó como una niña mexicana-estadounidense jugando baloncesto con su familia pronto se convirtió en un desafío.

A medida que crecía, Martinez enfrentó obstáculos por su género. En la secundaria, los niños la acosaban por Internet porque era buena en el baloncesto.

“Recuerdo que un niño se enojó mucho porque ella era buena”, dijo la madre de Martinez. “Empezó a acosarla y a ser grosero porque ella era mejor. No me enteré hasta un par de semanas después, pero llegó al punto en que el niño quería pelear con ella. Yo le dije: ‘Es una niña’. Su hermano terminó involucrándose y al final hablamos con el padre”.

Debido a esta experiencia, la madre de Martinez convirtió en tradición familiar asistir a los partidos de los demás para demostrar que siempre se apoyan mutuamente. También se aseguró de que siempre hubiera un padre presente con su hija durante los entrenamientos, los partidos e incluso las pruebas.

El reciente auge del deporte femenino ha sido fundamental, especialmente con el aumento de la representación de diferentes etnias e identidades. Al crecer, Martinez fue testigo de la falta de representación en el deporte.

“Al crecer, realmente no había ninguna representación”, dijo Martinez. “Ni siquiera recuerdo a alguien, no fue hasta hace poco que descubrí que Diana Taurasi es hispana, y me quedé como: ‘¿Por qué nadie lo dijo?’”

Martinez se dio cuenta de que, aunque no tuvo la representación que necesitaba al crecer, ahora tiene la oportunidad de representar a las jóvenes latinas y de honrar su herencia mexicana.

“Cuando regreso a casa, trabajo en un departamento de recreación, hay campamentos, y siento que veo más latinas, niñas jugando diferentes deportes, especialmente baloncesto”, dijo Martinez. “No se ve mucho de eso. Así que definitivamente me llena el corazón ver que hay alguien a quien puedan admirar. Cuando antes, de niña, realmente no tenía a nadie así”.

Su hermano sabía que su hermana tenía muchas responsabilidades.

“Sabía que cargaba un peso mayor que cualquier otra joven, solo por representar la bandera”, dijo el hermano de Martinez.

Ahora, como estudiante-atleta de División I, Martinez enfrentó un desafío cultural: su nombre, Natalia.

En la Universidad Estatal de San Diego, decidió usar Nat porque la gente confundía su nombre con Natalie o no podía pronunciarlo correctamente. Martinez estaba cansada de corregir a la gente. Su madre, en cambio, no estaba de acuerdo con su decisión; quería que Martinez aceptara toda su identidad.

“Para mí es importante que ella represente quién es en todo momento, porque la situación en este país ya es muy tensa”, dijo la madre de Martinez. “Le dije: ‘Tu nombre es Natalia, y te llaman Nat, y eso fue porque, en algún momento, alguien en tu pequeña carrera de baloncesto no podía decir Natalia, así que lo acortaron a Nat’. Le dije: ‘Por favor, considera el próximo año que te llamen Natalia’”.

A pesar de enfrentar obstáculos culturales y de género, Martinez aprendió sobre sí misma en su primer año en SDSU, incluyendo la importancia de ser compasiva.

“Siento que me volví más compasiva”, dijo Martinez. “Al crecer, tenía cierta mentalidad, y no era muy saludable. Especialmente cuando me comprometí, sentía que todo lo que hacía tenía que ser para los demás. Había mucha presión, y este año me di cuenta: ‘No, esto es para mí, esto es lo que quería, este es mi sueño, no de nadie más’”.

Martinez ahora cuenta con un año de baloncesto universitario y está por comenzar su segundo año.

En su primera temporada con los Aztecas, ganó un campeonato de la Mountain West, debutó en el torneo femenino de la NCAA, fue incluida en el equipo de Primer Año de la Mountain West y fue nombrada Estudiante de Primer Año de la Semana de la Mountain West en tres ocasiones.

El tiempo dirá qué le espera a Martinez en su carrera universitaria como Azteca, pero las perspectivas son alentadoras.